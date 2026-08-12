Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
Air Jordan 1 Mid SE
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE