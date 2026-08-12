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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo - Nero/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Uomo

29% di sconto
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Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stile: II3789-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.

Vantaggi

  • Tomaia in vera pelle e tessuto per un supporto ideale.
  • Intersuola in schiuma con ammortizzazione Nike Air per comfort e leggerezza.
  • Suola in gomma con zona di torsione per resistenza e trazione ideali.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Stile: II3789-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

5 stelle

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

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