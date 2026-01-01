Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Uomo
CHF 170
Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.
- Colore mostrato in foto: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Stile: IO2050-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170
Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.
Vantaggi
- Tomaia in pelle e tessuto di prima qualità per resistenza, comfort e sostegno.
- Unità Air-Sole nel tallone per un'ammortizzazione esclusiva.
- Il battistrada in gomma offre trazione su più superfici.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
- Stile: IO2050-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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