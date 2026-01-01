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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Uomo

CHF 170
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Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.


  • Colore mostrato in foto: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stile: IO2050-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

Air Jordan 1 Mid combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.

Vantaggi

  • Tomaia in pelle e tessuto di prima qualità per resistenza, comfort e sostegno.
  • Unità Air-Sole nel tallone per un'ammortizzazione esclusiva.
  • Il battistrada in gomma offre trazione su più superfici.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Stile: IO2050-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

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