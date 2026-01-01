Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Uomo
CHF 170
Ispirata al modello AJ1 originale, questa versione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori, i materiali di qualità e i dettagli dal design rifrangente donano un'identità inconfondibile.
- Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
- Stile: IO2052-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170
Ispirata al modello AJ1 originale, questa versione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori, i materiali di qualità e i dettagli dal design rifrangente donano un'identità inconfondibile.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- Il materiale in tessuto dal design rifrangente sulle sezioni laterali migliora la visibilità.
- La pelle pieno fiore sulla tomaia offre una resistenza eccezionale.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
- Stile: IO2052-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170