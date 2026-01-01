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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo - Nero/Opti Yellow/Argento

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Uomo

CHF 170
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Ispirata al modello AJ1 originale, questa versione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori, i materiali di qualità e i dettagli dal design rifrangente donano un'identità inconfondibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
  • Stile: IO2052-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

Ispirata al modello AJ1 originale, questa versione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori, i materiali di qualità e i dettagli dal design rifrangente donano un'identità inconfondibile.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Il materiale in tessuto dal design rifrangente sulle sezioni laterali migliora la visibilità.
  • La pelle pieno fiore sulla tomaia offre una resistenza eccezionale.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Nero/Opti Yellow/Argento
  • Stile: IO2052-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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