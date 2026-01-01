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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo - Nero/Nero/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Uomo

CHF 170
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Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Tough Red
  • Stile: IX3527-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.

Vantaggi

  • Tomaia in vera pelle e tessuto per un supporto ideale.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio medio
  • Logo Wings sul collare
  • Jumpman sulla linguetta
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Tough Red
  • Stile: IX3527-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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