Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Uomo

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Uomo
CHF 170
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Tough Red
- Stile: IX3527-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
Vantaggi
- Tomaia in vera pelle e tessuto per un supporto ideale.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio medio
- Logo Wings sul collare
- Jumpman sulla linguetta
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Tough Red
- Stile: IX3527-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170