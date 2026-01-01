Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Questa iterazione di AJ1 rivisita il primo esclusivo modello di Mike con dettagli contemporanei. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Colore mostrato in foto: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Stile: IO2063-001

Paese/regione di origine: Indonesia