Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Ragazzo/a
Questa iterazione di AJ1 rivisita il primo esclusivo modello di Mike con dettagli contemporanei. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
- Colore mostrato in foto: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stile: IO2063-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan 1 Mid SE
Questa iterazione di AJ1 rivisita il primo esclusivo modello di Mike con dettagli contemporanei. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
Vantaggi
- La pelle pieno fiore liscia dona una resistenza ideale.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Stile: IO2063-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Air Jordan 1 Mid SE prima di tutti.
Air Jordan 1 Mid SE