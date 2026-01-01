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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 130
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Questa iterazione di AJ1 rivisita il primo esclusivo modello di Mike con dettagli contemporanei. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.


  • Colore mostrato in foto: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stile: IO2063-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 130

Questa iterazione di AJ1 rivisita il primo esclusivo modello di Mike con dettagli contemporanei. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Vantaggi

  • La pelle pieno fiore liscia dona una resistenza ideale.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Stile: IO2063-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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