Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Colore mostrato in foto: Nero/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Stile: IB7053-002

Paese/regione di origine: Indonesia