Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

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Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
Air Jordan 1 Mid SE
Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.
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