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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a - Nero/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Ragazzo/a

29% di sconto
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Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stile: IB7053-002
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Questa iterazione di AJ1 reinventa il primo modello esclusivo di Mike con un nuovo mix di colori. Pelle pregiata, morbida ammortizzazione e collare imbottito alla caviglia sono pensati per rendere omaggio alla scarpa da cui tutto ha avuto inizio.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Logo Wings sul collare
  • Jumpman sulla linguetta
  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Stile: IB7053-002
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

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    Kev

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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Ragazzo/a

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