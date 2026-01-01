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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Donna

29% di sconto

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Silhouette classica e dettagli che esaltano il comfort. Questa AJ1 mantiene il look iconico con morbidi tessuti in maglia e un delicato charm all'uncinetto in allegre tonalità pastello.


  • Colore mostrato in foto: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stile: II0570-302
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Silhouette classica e dettagli che esaltano il comfort. Questa AJ1 mantiene il look iconico con morbidi tessuti in maglia e un delicato charm all'uncinetto in allegre tonalità pastello.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio medio
  • Colore mostrato in foto: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stile: II0570-302
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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