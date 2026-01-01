Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Donna
29% di sconto
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Silhouette classica e dettagli che esaltano il comfort. Questa AJ1 mantiene il look iconico con morbidi tessuti in maglia e un delicato charm all'uncinetto in allegre tonalità pastello.
- Colore mostrato in foto: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Stile: II0570-302
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
29% di sconto
Silhouette classica e dettagli che esaltano il comfort. Questa AJ1 mantiene il look iconico con morbidi tessuti in maglia e un delicato charm all'uncinetto in allegre tonalità pastello.
Vantaggi
- La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
- L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
- Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio medio
- Colore mostrato in foto: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
- Stile: II0570-302
- Paese/regione di origine: Vietnam
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