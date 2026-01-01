Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Donna
CHF 170
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Desert Berry
- Stile: IO0669-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid SE
CHF 170
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
Vantaggi
- Fattura in pelle, pelle sintetica e tessuto per un supporto ideale.
- Intersuola in schiuma con ammortizzazione Nike Air per comfort e leggerezza.
- Suola in gomma con zona di torsione per resistenza e trazione ideali.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Bianco/Desert Berry
- Stile: IO0669-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Air Jordan 1 Mid SE
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