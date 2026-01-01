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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna - Bianco/Desert Berry

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Donna

CHF 170
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Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Desert Berry
  • Stile: IO0669-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 170

Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.

Vantaggi

  • Fattura in pelle, pelle sintetica e tessuto per un supporto ideale.
  • Intersuola in schiuma con ammortizzazione Nike Air per comfort e leggerezza.
  • Suola in gomma con zona di torsione per resistenza e trazione ideali.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Desert Berry
  • Stile: IO0669-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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