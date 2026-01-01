Scarpa Air Jordan 1 Mid SE - Donna

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Donna
CHF 160
Valorizza il tuo look con Air Jordan 1 Mid SE. Realizzata in pelle pregiata, questa scarpa presenta un nuovo schema di colori per uno dei modelli più amati di tutti i tempi.
- Colore mostrato in foto: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stile: DO7440-821
- Paese/regione di origine: Cina
Air Jordan 1 Mid SE
CHF 160
COLORI AGGIORNATI PER UNO DEI MODELLI PIÙ AMATI.
Valorizza il tuo look con Air Jordan 1 Mid SE. Realizzata in pelle pregiata, questa scarpa presenta un nuovo schema di colori per uno dei modelli più amati di tutti i tempi.
Vantaggi
- La tomaia in pelle pieno fiore dona stile classico e resistenza.
- L'unità Air incapsulata nel tallone offre leggerezza e ammortizzazione.
Dettagli prodotto
- Logo Wings stampato in rilievo sul lato
- Logo Swoosh cucito
- Trazione in gomma
- Intersuola in schiuma
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
- Stile: DO7440-821
- Paese/regione di origine: Cina
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Air Jordan 1 Mid SE
CHF 160