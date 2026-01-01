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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE - Donna - Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Donna

CHF 160
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Valorizza il tuo look con Air Jordan 1 Mid SE. Realizzata in pelle pregiata, questa scarpa presenta un nuovo schema di colori per uno dei modelli più amati di tutti i tempi.


  • Colore mostrato in foto: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stile: DO7440-821
  • Paese/regione di origine: Cina

Air Jordan 1 Mid SE

CHF 160

COLORI AGGIORNATI PER UNO DEI MODELLI PIÙ AMATI.

Valorizza il tuo look con Air Jordan 1 Mid SE. Realizzata in pelle pregiata, questa scarpa presenta un nuovo schema di colori per uno dei modelli più amati di tutti i tempi.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle pieno fiore dona stile classico e resistenza.
  • L'unità Air incapsulata nel tallone offre leggerezza e ammortizzazione.

Dettagli prodotto

  • Logo Wings stampato in rilievo sul lato
  • Logo Swoosh cucito
  • Trazione in gomma
  • Intersuola in schiuma
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Barely Orange/Pale Ivory/Smokey Mauve/Dark Pony
  • Stile: DO7440-821
  • Paese/regione di origine: Cina

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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