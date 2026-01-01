Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna

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Air Jordan 1 Mid SE
Scarpa – Donna
29% di sconto
Air Jordan 1 Mid SE combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.
- Colore mostrato in foto: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stile: IR2011-247
- Paese/regione di origine: Cina
Air Jordan 1 Mid SE
29% di sconto
Air Jordan 1 Mid SE combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- Gli inserti traforati sulla punta aumentano la traspirabilità.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle e tessuto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Collare a taglio medio
- Colore mostrato in foto: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Stile: IR2011-247
- Paese/regione di origine: Cina
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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