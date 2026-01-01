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Scarpa Air Jordan 1 Mid SE – Donna - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Scarpa – Donna

29% di sconto
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Air Jordan 1 Mid SE combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.


  • Colore mostrato in foto: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stile: IR2011-247
  • Paese/regione di origine: Cina

Air Jordan 1 Mid SE

29% di sconto

Air Jordan 1 Mid SE combina stile pensato per il campo, comfort eccezionale e look iconico. L'unità Air-Sole ammortizza il passo sul parquet, mentre il collare imbottito assicura il massimo supporto.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Gli inserti traforati sulla punta aumentano la traspirabilità.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle e tessuto
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio medio
  • Colore mostrato in foto: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Stile: IR2011-247
  • Paese/regione di origine: Cina

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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