Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo

Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Air Jordan 1 Low SE
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.9 stelle
Alles super.
DorisG219113016
Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.
Muted Classiness
JamesR497376264
Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.
Mandatory
Gonell01
Everyone should buy this classic
Air Jordan 1 Low SE