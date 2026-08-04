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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Uomo

29% di sconto
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Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stile: IU2268-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

29% di sconto

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • L'unità Air-Sole incapsulata assicura leggerezza e ammortizzazione ideali.
  • Tomaia in vera pelle per una resistenza ideale e un look esclusivo.
  • Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Stile: IU2268-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (7)

4.9 stelle

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

  • Mandatory

    Gonell01

    Everyone should buy this classic

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo

Air Jordan 1 Low SE

29% di sconto

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