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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo - Bianco/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Uomo

CHF 160
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Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stile: IX3959-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • La tomaia in morbida pelle offre comfort e resistenza.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Iron Grey/Wolf Grey
  • Stile: IX3959-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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