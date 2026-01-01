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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo - Summit White/Light Arctic Pink/Argento

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Uomo

CHF 160
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Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Arctic Pink/Argento
  • Stile: IO2048-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • L'unità Air-Sole incapsulata assicura leggerezza e ammortizzazione ideali.
  • Tomaia in vera pelle per una resistenza ideale e un look esclusivo.
  • Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Logo Wings sul tallone
  • Jumpman sulla linguetta
  • Intersuola in schiuma
  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Arctic Pink/Argento
  • Stile: IO2048-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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