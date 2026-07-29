 
immagine 1 di 9
Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Uomo

CHF 160
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stile: IO2047-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • Gli inserti traforati sulla punta aumentano la traspirabilità.
  • Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Stile: IO2047-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Versand sehr schnell

    waldemar69195454

    Ales so wie Ich mir vorgestellt habe Prima.

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Uomo

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Completa il look