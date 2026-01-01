Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Ragazzo/a
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Iron Grey/Wolf Grey
- Stile: IX3960-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Low SE
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Vantaggi
- L'unità Air-Sole incapsulata assicura leggerezza e ammortizzazione ideali.
- Tomaia in vera pelle per una resistenza ideale e un look esclusivo.
- Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.
Dettagli prodotto
- Logo Wings sul tallone
- Jumpman sulla linguetta
- Intersuola in schiuma
- Collare a taglio basso
- Lacci classici
- Colore mostrato in foto: Bianco/Iron Grey/Wolf Grey
- Stile: IX3960-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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