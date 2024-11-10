Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Resta con i piedi per terra con queste scarpe basse dalle tonalità neutre. La pelle liscia e la morbida pelle scamosciata aggiungono dimensionalità e texture a queste J facili da abbinare, mentre le unità Nike Air aggiungono ammortizzazione e comfort per un look all'altezza della sensazione di benessere.
Air Jordan 1 Low SE
Resta con i piedi per terra con queste scarpe basse dalle tonalità neutre. La pelle liscia e la morbida pelle scamosciata aggiungono dimensionalità e texture a queste J facili da abbinare, mentre le unità Nike Air aggiungono ammortizzazione e comfort per un look all'altezza della sensazione di benessere.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Parfait
shirley
Taille normalement, n’écouter pas les avis
Attends taille petit
kumriye
Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique
Air Jordan 1 Low SE