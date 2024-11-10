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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 115
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Resta con i piedi per terra con queste scarpe basse dalle tonalità neutre. La pelle liscia e la morbida pelle scamosciata aggiungono dimensionalità e texture a queste J facili da abbinare, mentre le unità Nike Air aggiungono ammortizzazione e comfort per un look all'altezza della sensazione di benessere.


  • Colore mostrato in foto: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stile: HF1863-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Resta con i piedi per terra con queste scarpe basse dalle tonalità neutre. La pelle liscia e la morbida pelle scamosciata aggiungono dimensionalità e texture a queste J facili da abbinare, mentre le unità Nike Air aggiungono ammortizzazione e comfort per un look all'altezza della sensazione di benessere.

Vantaggi

  • La pelle pregiata aggiunge resistenza e struttura alla tomaia.
  • L'intersuola in schiuma offre ammortizzazione e leggerezza extra.
  • L'unità Nike Air incapsulata nel tallone offre ammortizzazione e morbidezza.

Dettagli prodotto

  • Fattura con suola preformata
  • Logo Jumpman ricamato
  • Logo Wings sul tallone
  • Colore mostrato in foto: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Stile: HF1863-200
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

4 stelle

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

  • Attends taille petit

    kumriye

    Attention taille petit je fait du 39 et j’ai pris ma taille habituelle ça me serre un peu j’aurai du prendre du 40 mais 39 ça va sa serre juste un peu mais la paire elle est juste magnifique

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

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