Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Guida alle taglie e alle misure

Resta con i piedi per terra con queste scarpe basse dalle tonalità neutre. La pelle liscia e la morbida pelle scamosciata aggiungono dimensionalità e texture a queste J facili da abbinare, mentre le unità Nike Air aggiungono ammortizzazione e comfort per un look all'altezza della sensazione di benessere.