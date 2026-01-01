Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

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Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 115
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
- Colore mostrato in foto: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stile: IO2060-100
- Paese/regione di origine: India
Air Jordan 1 Low SE
CHF 115
Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.
Vantaggi
- Unità Nike Air nel tallone per leggerezza e ammortizzazione elastica.
- Intagli di flessione sulla parte anteriore della suola
- Suola in gomma per la massima trazione su un'ampia varietà di superfici.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Lacci classici
- Colore mostrato in foto: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Stile: IO2060-100
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Air Jordan 1 Low SE
CHF 115