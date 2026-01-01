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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Ragazzo/a

CHF 115
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Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.


  • Colore mostrato in foto: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stile: IO2060-100
  • Paese/regione di origine: India

Air Jordan 1 Low SE

CHF 115

Un look iconico che dura a lungo. Questa AJ1 unisce il design classico del modello originale e materiali pregiati per un look perfetto per tutto il giorno.

Vantaggi

  • Unità Nike Air nel tallone per leggerezza e ammortizzazione elastica.
  • Intagli di flessione sulla parte anteriore della suola
  • Suola in gomma per la massima trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Stile: IO2060-100
  • Paese/regione di origine: India

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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