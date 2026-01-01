Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Ragazzo/a

Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Ragazzo/a
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
- Colore mostrato in foto: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stile: IR1142-001
- Paese/regione di origine: India
Air Jordan 1 Low SE
Ispirata all'originale del 1985, Air Jordan 1 Low offre un look classico ed essenziale, noto ma sempre attuale. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Vantaggi
- La vera pelle offre resistenza e struttura.
- Gli inserti traforati sulla punta aumentano la traspirabilità.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- L'intersuola in morbida schiuma offre ammortizzazione e leggerezza.
- Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Lacci classici
- Logo Wings sul tallone
- Jumpman sulla linguetta
- Colore mostrato in foto: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Stile: IR1142-001
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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