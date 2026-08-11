Scarpa Air Jordan 1 Low SE Quai 54 – Uomo

Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Questa versione di AJ1 Low torna alle basi del torneo Quai 54: streetball, Parigi e Jordan. Ispirata al modello originale lanciato nel 1985, offre un comfort che dura tutto il giorno con materiali pregiati e unità Air nel tallone. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Questa versione di AJ1 Low torna alle basi del torneo Quai 54: streetball, Parigi e Jordan. Ispirata al modello originale lanciato nel 1985, offre un comfort che dura tutto il giorno con materiali pregiati e unità Air nel tallone. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3 stelle
Trop brillantes pr. Rapport ax photos
RiadhK870795794
Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.
Oui mais …
devotee
Un peu trop « brillantes » mais jolies
Air Jordan 1 Low SE Quai 54