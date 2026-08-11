Scarpa Air Jordan 1 Low SE Quai 54 – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questa versione di AJ1 Low torna alle basi del torneo Quai 54: streetball, Parigi e Jordan. Ispirata al modello originale lanciato nel 1985, offre un comfort che dura tutto il giorno con materiali pregiati e unità Air nel tallone. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.