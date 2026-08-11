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Scarpa Air Jordan 1 Low SE Quai 54 – Uomo - Bianco/Key Lime/Action Grape

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

Scarpa – Uomo

CHF 160
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Questa versione di AJ1 Low torna alle basi del torneo Quai 54: streetball, Parigi e Jordan. Ispirata al modello originale lanciato nel 1985, offre un comfort che dura tutto il giorno con materiali pregiati e unità Air nel tallone. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Key Lime/Action Grape
  • Stile: IR2367-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

CHF 160

Questa versione di AJ1 Low torna alle basi del torneo Quai 54: streetball, Parigi e Jordan. Ispirata al modello originale lanciato nel 1985, offre un comfort che dura tutto il giorno con materiali pregiati e unità Air nel tallone. Con un design iconico che si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, questa scarpa ti farà essere sempre al meglio.

Vantaggi

  • L'unità Air-Sole incapsulata assicura leggerezza e ammortizzazione ideali.
  • Tomaia in vera pelle per una resistenza ideale e un look esclusivo.
  • Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.
  • Inserti traforati sulla punta per una maggiore traspirabilità.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Key Lime/Action Grape
  • Stile: IR2367-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

3 stelle

  • Trop brillantes pr. Rapport ax photos

    RiadhK870795794

    Trop brillantes par rapport aux photos du site Nike. Mais belle chaussure.

  • Oui mais …

    devotee

    Un peu trop « brillantes » mais jolies

Scarpa Air Jordan 1 Low SE Quai 54 – Uomo

Air Jordan 1 Low SE Quai 54

CHF 160

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