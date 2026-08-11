 
immagine 1 di 10
Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna - Bianco/Nero/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Donna

CHF 160
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Sempre pronta, sempre attuale. AJ1 Low ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort da mattina a sera. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero/Desert Berry
  • Stile: IO0668-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Sempre pronta, sempre attuale. AJ1 Low ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort da mattina a sera. Scegli i tuoi colori, poi indossa questo profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e unità Air incapsulata nel tallone.

Vantaggi

  • L'unità Air-Sole incapsulata assicura leggerezza e ammortizzazione ideali.
  • Tomaia in vera pelle per una resistenza ideale e un look esclusivo.
  • Il battistrada in gomma piena assicura trazione su un'ampia varietà di superfici.

Dettagli prodotto

  • Logo Wings sul tallone
  • Jumpman sulla linguetta
  • Lacci in stile nastro
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero/Desert Berry
  • Stile: IO0668-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

4.7 stelle

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Completa il look