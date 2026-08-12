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Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna - Antracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Scarpa – Donna

CHF 160
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Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Questa versione abbina colori classici e dettagli sottili in un profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e con un'unità Air incapsulata nel tallone.


  • Colore mostrato in foto: Antracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stile: II0595-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Questa versione abbina colori classici e dettagli sottili in un profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e con un'unità Air incapsulata nel tallone.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle dona resistenza e struttura.
  • L'unità Nike Air-Sole incapsulata offre leggerezza e ammortizzazione.
  • Il battistrada in gomma provvede a una trazione ideale per tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Antracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stile: II0595-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

4.7 stelle

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna

Air Jordan 1 Low SE

CHF 160

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