Scarpa Air Jordan 1 Low SE – Donna

Guida alle taglie e alle misure

Sempre pronta, sempre attuale. Air Jordan 1 Low ti offre un pezzo di storia e tradizione Jordan per il massimo comfort per tutto il giorno. Questa versione abbina colori classici e dettagli sottili in un profilo iconico, realizzato con un mix di materiali di alto livello e con un'unità Air incapsulata nel tallone.