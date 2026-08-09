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Valutazione alta
Sandalo ACG Air Deschutz+ - Nero/Nero/Antracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Sandali

CHF 94.95
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Dalle escursioni in città ai sentieri dei canyon, fino alle lunghe passeggiate in spiaggia, Nike ACG Air Deschutz+ è pensata per il comfort. Il classico look anni Novanta si abbina a un robusto design ispirato all'outdoor, realizzato con materiali ad asciugatura rapida e dotato di morbida ammortizzazione. Indossali e lascia che la natura forgi il tuo carattere.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Antracite/Grey Fog
  • Stile: DO8951-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

ACG Air Deschutz+

CHF 94.95

NON IL SOLITO SANDALO.

Dalle escursioni in città ai sentieri dei canyon, fino alle lunghe passeggiate in spiaggia, Nike ACG Air Deschutz+ è pensata per il comfort. Il classico look anni Novanta si abbina a un robusto design ispirato all'outdoor, realizzato con materiali ad asciugatura rapida e dotato di morbida ammortizzazione. Indossali e lascia che la natura forgi il tuo carattere.

Testato nel Nord-ovest Pacifico

Questo prodotto è stato progettato e testato in Oregon, USA. La natura selvaggia e il clima dello stato hanno ispirato il look e lo scopo del sandalo.

Comfort testato nel tempo

L'unità Nike Air nel tallone offre la giusta ammortizzazione per le tue avventure su terreni umidi e rocciosi.

A prova di avventura

Per bagnarti nei ruscelli o saltare da un masso all'altro, la tomaia in materiali ad asciugatura rapida e il battistrada in gomma aderente sono perfetti per le attività outdoor. Le fascette con chiusura a strappo consentono di personalizzare rapidamente la calzata e ti accompagnano nelle tue avventure di ogni giorno.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Antracite/Grey Fog
  • Stile: DO8951-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike ACG

Ideale per esplorare il paesaggio urbano o scoprire nuovi territori, Nike All Conditions Gear offre un design moderno perfetto per ogni condizione meteo. Tessuti impermeabili e antivento e tecnologie traspiranti si uniscono per proteggerti al meglio. Il design all'avanguardia è pensato per offrire versatilità in termini di stile e di spazio.

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (24)

4.7 stelle

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

  • Best Sandals Ever

    MatildaS12959358

    I love these and wear them all the time. I wish Nike would make them in women’s sizes again. I’d like another pair.

Sandalo ACG Air Deschutz+

ACG Air Deschutz+

CHF 94.95

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