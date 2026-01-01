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Sacca con laccetti Nike Brasilia (18 l) - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Sacca con laccetti (18 L)

CHF 22
Nero/Nero/Bianco
Light Bone/Nero/Nero
TAGLIA UNICA

Grazie all'apertura superiore per gli accessori più grandi e alla tasca con zip sul davanti che ti permette di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili, trasportare le tue cose non è mai stato così facile. Preparati e vai!


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4409-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Brasilia

CHF 22

Grazie all'apertura superiore per gli accessori più grandi e alla tasca con zip sul davanti che ti permette di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili, trasportare le tue cose non è mai stato così facile. Preparati e vai!

Vantaggi

  • Gli spallacci fungono da laccetti per regolare l'apertura della sacca.
  • Il fondo rinforzato protegge i tuoi oggetti da urti e graffi.

Dettagli prodotto

  • 35,5 x 51 x 5 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
  • Corpo/fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4409-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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