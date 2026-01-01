Sacca con laccetti Nike Brasilia (18 l)

Grazie all'apertura superiore per gli accessori più grandi e alla tasca con zip sul davanti che ti permette di tenere a portata di mano gli oggetti indispensabili, trasportare le tue cose non è mai stato così facile. Preparati e vai!

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco

Stile: IB4409-010

Paese/regione di origine: Indonesia