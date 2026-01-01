Pantaloni sneaker Nike Club – Uomo

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Abbiamo realizzato pantaloni con la lunghezza e le proporzioni perfette per mettere in mostra le scarpe. Presentano un baggy fit leggermente affusolato e corto, pensato per arrivare alla linguetta delle tue scarpe a taglio basso.

Colore mostrato in foto: Nero/Bianco

Stile: IQ4941-010

Paese/regione di origine: Vietnam