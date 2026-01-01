triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 11
Pantaloni sneaker Nike Club – Uomo - Nero/Bianco

Nike Club

Pantaloni sneaker - Uomo

CHF 115
Nero/Bianco
Ossidiana/Bianco
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Abbiamo realizzato pantaloni con la lunghezza e le proporzioni perfette per mettere in mostra le scarpe. Presentano un baggy fit leggermente affusolato e corto, pensato per arrivare alla linguetta delle tue scarpe a taglio basso.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IQ4941-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Club

CHF 115

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Abbiamo realizzato pantaloni con la lunghezza e le proporzioni perfette per mettere in mostra le scarpe. Presentano un baggy fit leggermente affusolato e corto, pensato per arrivare alla linguetta delle tue scarpe a taglio basso.

Vantaggi

  • Tela di cotone di peso medio, confortevole e resistente.
  • Le nervature lungo la gamba conferiscono uno stile classico.
  • Cintura elastica con laccetto abbinata a pattina con zip e chiusura con bottone.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasche per le mani
  • Tasca posteriore con chiusura a pressione
  • Corpo: 100% cotone. Interno tasche: 87% poliestere/13% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IQ4941-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
    • Big & tall; altezza: 183 cm; taglia indossata: 3XL
    • Fit ampio: ampio e confortevole
    • A tutta lunghezza: sotto la caviglia
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Club prima di tutti.

    Pantaloni sneaker Nike Club – Uomo

    Nike Club

    CHF 115

    Completa il look

    Item 3 of 9