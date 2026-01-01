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Pantaloni jogger Nike Football Inghilterra Club – Uomo - Midnight Navy/Bianco

Inghilterra Club

Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo

CHF 70
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Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Inghilterra. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB6289-410
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Inghilterra Club

CHF 70

Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Inghilterra. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Dettagli prodotto

  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale, lato nocche/tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB6289-410
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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