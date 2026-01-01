triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Pantaloni jogger Nike Football Chelsea FC Club – Uomo - Pitch Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo

CHF 70
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Chelsea FC. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3410-426
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chelsea FC Club

CHF 70

Un grande classico quotidiano reinventato in chiave Chelsea FC. Il risultato? Un jogger comodissimo, destinato a diventare il tuo nuovo capo preferito. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Dettagli prodotto

  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale, lato nocche/tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3410-426
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Club prima di tutti.

    Pantaloni jogger Nike Football Chelsea FC Club – Uomo

    Chelsea FC Club

    CHF 70

    Completa il look

    Item 3 of 3