Pantaloni jogger in fleece Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club – Uomo

Chicago Bulls Courtside

CHF 94.95

Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questi speciali pantaloni jogger, con la loro grafica verniciata a spruzzo, ti aiutano a rimanere fedele alla tua passione.

Vantaggi

Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.