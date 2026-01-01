Pantaloni jogger in fleece Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club – Uomo

Chicago Bulls Courtside
Pantaloni jogger in Club Fleece Nike NBA – Uomo
Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questi speciali pantaloni jogger, con la loro grafica verniciata a spruzzo, ti aiutano a rimanere fedele alla tua passione.
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HV9776-010
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Chicago Bulls Courtside
Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questi speciali pantaloni jogger, con la loro grafica verniciata a spruzzo, ti aiutano a rimanere fedele alla tua passione.
Vantaggi
Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
Dettagli prodotto
- Bordo a costine
- Elastico e coulisse in vita
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale lato nocche: 100% cotone. Tasca posteriore: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/University Red
- Stile: HV9776-010
- Paese/regione di origine: Italia, Pakistan
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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