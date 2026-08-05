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Valutazione alta
Pantaloni Chino slim fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo - Nero/Nero/Dark Smoke Grey

Materiali riciclati

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantaloni Chino slim fit Dri-FIT – Uomo

CHF 135
Nero/Nero/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Ossidiana/Nero/Dark Obsidian
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi Chino su misura ne fanno buon uso, aggiungendo tanto spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6918-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike 24.7 PerfectStretch

CHF 135

Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi Chino su misura ne fanno buon uso, aggiungendo tanto spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.

Tecnologia traspirante

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Design a sei tasche

La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.

Altri vantaggi

  • L'elastico in vita e i passanti per cintura offrono un fit ideale.
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.

Dettagli prodotto

  • Passante esclusivo sulla cucitura a sinistra in vita
  • Passanti per cintura termosaldati
  • Zip anteriore con chiusura a strappo
  • Corpo: 100% poliestere. Interno tasche: 86% poliestere/14% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6918-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 185 cm; taglia indossata: 32/34
    • Big & tall, altezza: 180 cm; taglia indossata: 42/32
    • Slim fit: elegante e su misura
    • A tutta lunghezza: sotto la caviglia
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (26)

4.6 stelle

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

Pantaloni Chino slim fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Nike 24.7 PerfectStretch

CHF 135

Completa il look

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Comfort per tutto il giorno

Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.

"Coltiva le tue passioni ogni giorno, ovunque, e nel massimo comfort."

Ishod Wair, skater 24.7

PerfectStretch

PerfectStretch è un tessuto strutturato con elasticità a quattro vie, per un comfort ideale e uno stile discreto, ma impeccabile.

Look raffinato

Spingiti oltre con look raffinati e realizzati in tessuto strutturato con elasticità a quattro vie.