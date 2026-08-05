Pantaloni Chino slim fit Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch – Uomo

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi Chino su misura ne fanno buon uso, aggiungendo tanto spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.
Nike 24.7 PerfectStretch
Realizzato per un comfort che dura tutto il giorno, il nostro tessuto PerfectStretch unisce elasticità a quattro vie e look raffinato. Questi Chino su misura ne fanno buon uso, aggiungendo tanto spazio per i tuoi oggetti e un passante per poterli appendere facilmente.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
La tasca con zip nascosta all'interno della tasca destra è adatta alla maggior parte degli smartphone. La tasca aperta in mesh sul lato sinistro è ideale per riporre i piccoli oggetti indispensabili. Cucite all'interno, le tasche sono progettate per restare al loro posto.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.
Ishod Wair, skater 24.7
PerfectStretch è un tessuto strutturato con elasticità a quattro vie, per un comfort ideale e uno stile discreto, ma impeccabile.
Spingiti oltre con look raffinati e realizzati in tessuto strutturato con elasticità a quattro vie.