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Pantaloni a gamba dritta elasticizzati Nike Club – Uomo - Ossidiana/Bianco

Nike Club

Pantaloni a gamba dritta elasticizzati – Uomo

CHF 115
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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3782-451
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Club

CHF 115

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasche per le mani
  • Tasca posteriore aperta
  • Corpo: 44% cotone/43% poliestere/13% spandex. Interno tasche: 87% poliestere/13% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IO3782-451
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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