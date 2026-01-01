Pantaloni a gamba dritta elasticizzati Nike Club – Uomo

Nike Club
Pantaloni a gamba dritta elasticizzati – Uomo
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO3782-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi pantaloni sono realizzati in maglia traspirante ed elasticizzata, che ricade come un tessuto. Il fit tradizionale e rilassato presenta un design a taglio dritto e un fondo gamba aperto che si adagia sulle scarpe.
Dettagli prodotto
- Logo Nike Futura ricamato
- Tasche per le mani
- Tasca posteriore aperta
- Corpo: 44% cotone/43% poliestere/13% spandex. Interno tasche: 87% poliestere/13% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IO3782-451
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 191 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- A tutta lunghezza: sotto la caviglia
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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