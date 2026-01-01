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Pallone da calcio Nike England FA Academy - Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy

England FA Academy

Pallone da calcio Nike

CHF 30

Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
  • Stile: IQ0655-100
  • Paese/regione di origine: Cina

England FA Academy

CHF 30

Vai a segno con l'innovativa tecnologia OmniSculpt del pallone da calcio Academy, dotato di intagli impressi nel rivestimento, che consentono all'aria di muoversi intorno al pallone per effettuare traiettorie più precise.

Dettagli prodotto

  • 67% gomma/10% poliuretano (PU)/13% poliestere/10% etilene vinil acetato (EVA)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Rosso/Blu/Midnight Navy
  • Stile: IQ0655-100
  • Paese/regione di origine: Cina

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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