Pallone da calcio Nike Control

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Control presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone. La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.
Nike Control
Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Control presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone. La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control