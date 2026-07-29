Pallone da calcio Nike Control

Guida alle taglie e alle misure

Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Control presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone. La tecnologia All Conditions Control (ACC) presenta una texture aderente per un tocco uniforme su superfici asciutte e bagnate.