Pallone da calcio Nike Academy Plus

Nike Academy Plus
Pallone da calcio
Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
- Stile: IQ0640-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Academy Plus
Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.
Dettagli prodotto
- Design a dodici pannelli
- 60% gomma/15% poliuretano (PU)/13% poliestere/12% etilene vinil acetato (EVA)
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
- Stile: IQ0640-100
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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