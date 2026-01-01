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Pallone da calcio Nike Academy Plus - Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero

Nike Academy Plus

Pallone da calcio

CHF 45

Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0640-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy Plus

CHF 45

Se vuoi migliorare il controllo di palla, il pallone Academy Plus fa al caso tuo. Dotato della nostra innovativa tecnologia OmniSculpt, il pallone presenta intagli impressi nel rivestimento per consentirti di effettuare traiettorie più precise a ogni tiro.

Dettagli prodotto

  • Design a dodici pannelli
  • 60% gomma/15% poliuretano (PU)/13% poliestere/12% etilene vinil acetato (EVA)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0640-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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