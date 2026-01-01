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Pallone da calcio Nike Academy Elite - Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero

Nike Academy Elite

Pallone da calcio

CHF 75

Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Academy Elite presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0639-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy Elite

CHF 75

Realizzato con la nostra innovativa tecnologia OMNISculpt, il pallone da calcio Academy Elite presenta scanalature impresse nel rivestimento per offrire una traiettoria più precisa, tiro dopo tiro. La struttura a quattro pannelli con cuciture di lunghezza ridotta e sfalsate consente di creare un contatto ideale e mantenere la forma sferica del pallone.

Dettagli prodotto

  • 47% gomma/34% poliuretano (PU)/14% poliestere/3% nylon/2% rayon
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bright Crimson/Antracite/Nero
  • Stile: IQ0639-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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