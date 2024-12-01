Maglia Denver Nuggets Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante.