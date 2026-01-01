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Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Donna - Bianco/Antracite

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow

Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna

CHF 135

Presto disponibile

Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica corta favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IV5368-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

ACG Radical AirFlow

CHF 135

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica corta favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.

Radicale nella struttura

Il morbido tessuto in maglia a trama larga all-over è liscio sulla pelle. Il bordo elastico con risvolto offre un comfort e una resistenza affidabili.

Radicale nel comfort

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
  • Il design è ampio su spalle, maniche e corpo per una maggiore libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Branding ACG sul petto
  • Targhetta in tessuto sull'orlo sinistro
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IV5368-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Donna

    ACG Radical AirFlow

    CHF 135

    Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.

    Per

    Gara di trail running

    Per

    Una freschezza costante

    Ventilazione per

    Una circolazione dell'aria accelerata

    Caratteristiche ad alte prestazioni

    • Freschezza assoluta

      I punti di ventilazione traforati che accelerano il flusso d'aria verso la pelle offrono una sensazione di freschezza continua durante la corsa.

    • Fit da gara

      Lunghezza ridotta per facilitare l'accesso alla cintura. Il bordo elastico con risvolto offre un comfort e una resistenza affidabili.

    • Testata dagli atleti

      Dalle camere climatiche del Nike Sports Research Lab, direttamente ai gradini più alti del podio. 50 atleti e atlete d'élite, 1.000 ore di test estremi. Studiata per essere pronta a tutto.

    Completa il look