Maglia da running a manica corta con stampa Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta con stampa Dri-FIT ADV – Uomo
Pensata per la velocità, questa maglia leggera da gara ti aiuta a mantenere la pelle asciutta fino al traguardo. Il tessuto in maglia presenta una stampa attuale e perforazioni su tutta la superficie per un'elevata traspirabilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IM5365-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Nike AeroSwift
Pensata per la velocità, questa maglia leggera da gara ti aiuta a mantenere la pelle asciutta fino al traguardo. Il tessuto in maglia presenta una stampa attuale e perforazioni su tutta la superficie per un'elevata traspirabilità.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- Il tessuto tecnico in maglia è leggero e traspirante.
- Le cuciture termosaldate sulle spalle riducono l'ingombro e rendono il capo più leggero.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IM5365-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Lasciati ispirare da JC Stevenson, velocista e atleta universitario specializzato in salto.
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M.
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike AeroSwift
Ulteriori informazioni
- Lasciati ispirare da JC Stevenson, velocista e atleta universitario specializzato in salto.
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M.