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Maglia da running a manica corta con stampa Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Maglia da running a manica corta con stampa Dri-FIT ADV – Uomo

CHF 99.95

Pensata per la velocità, questa maglia leggera da gara ti aiuta a mantenere la pelle asciutta fino al traguardo. Il tessuto in maglia presenta una stampa attuale e perforazioni su tutta la superficie per un'elevata traspirabilità.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IM5365-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike AeroSwift

CHF 99.95

Pensata per la velocità, questa maglia leggera da gara ti aiuta a mantenere la pelle asciutta fino al traguardo. Il tessuto in maglia presenta una stampa attuale e perforazioni su tutta la superficie per un'elevata traspirabilità.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Il tessuto tecnico in maglia è leggero e traspirante.
  • Le cuciture termosaldate sulle spalle riducono l'ingombro e rendono il capo più leggero.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IM5365-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

    • Lasciati ispirare da JC Stevenson, velocista e atleta universitario specializzato in salto.
    • Altezza: 185 cm; taglia indossata: M.
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Maglia da running a manica corta con stampa Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

    Nike AeroSwift

    CHF 99.95

    Ulteriori informazioni

      • Lasciati ispirare da JC Stevenson, velocista e atleta universitario specializzato in salto.
      • Altezza: 185 cm; taglia indossata: M.

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