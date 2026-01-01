Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT Inter 2026 Stadium SE – Donna

Materiali riciclati
Inter 2026 Stadium SE
Maglia da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirata al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questa maglia replica ti consente di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, indossala sotto una giacca.
- Colore mostrato in foto: Hyper Blue/Nero/Safety Orange
- Stile: IB3524-413
- Paese/regione di origine: Georgia
Inter 2026 Stadium SE
Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirata al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questa maglia replica ti consente di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, indossala sotto una giacca.
Ispirata ai professionisti
La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Design replica
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Hyper Blue/Nero/Safety Orange
- Stile: IB3524-413
- Paese/regione di origine: Georgia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 170 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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