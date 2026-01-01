Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro SE – Uomo

Materiali riciclati
Chelsea FC Academy Pro SE
Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Caratterizzata dal classico logo del club e dagli amati dettagli arancioni, questa maglia replica slim fit è dotata di tecnologia traspirante per mantenere la pelle asciutta il giorno della partita.
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stile: IB3806-012
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Chelsea FC Academy Pro SE
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Caratterizzata dal classico logo del club e dagli amati dettagli arancioni, questa maglia replica slim fit è dotata di tecnologia traspirante per mantenere la pelle asciutta il giorno della partita.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stile: IB3806-012
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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