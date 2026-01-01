Maglia da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Collezione Nike x LEGO®

CHF 105

Scatta negli spazi e approfitta di ogni occasione con questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante. Grinta da predatore e stile LEGO®: il giaguaro sul petto dimostra che sei tu l'artefice del tuo gioco. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.

Collezione Nike Football x LEGO Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO. Calma, concentrazione e compostezza La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta per un comfort ideale.