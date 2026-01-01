Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro – Bambino/a

Materiali riciclati
Chelsea FC Academy Pro
Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Bambino/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Dimostra i fondamentali ai piccoli atleti e osserva l'evoluzione del loro gioco mentre indossano la maglia Chelsea FC Academy Pro. Il fit classico si coniuga con un tessuto traspirante che mantiene la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Midwest Gold
- Stile: IR2092-452
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Chelsea FC Academy Pro
Dimostra i fondamentali ai piccoli atleti e osserva l'evoluzione del loro gioco mentre indossano la maglia Chelsea FC Academy Pro. Il fit classico si coniuga con un tessuto traspirante che mantiene la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Midwest Gold
- Stile: IR2092-452
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 130 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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