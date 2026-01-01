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Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Nike Academy+ – Ragazzo/a - Nero/Smoke Grey/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy+

Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a

CHF 32
Nero/Smoke Grey/Bianco
Hot Lava/Nero/Nero

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Domina in campo con questa maglia da calcio traspirante. Liscia, leggera e traspirante, presenta un inserto posteriore in mesh per migliorare la circolazione dell'aria.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Bianco
  • Stile: IR1311-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Academy+

CHF 32

Domina in campo con questa maglia da calcio traspirante. Liscia, leggera e traspirante, presenta un inserto posteriore in mesh per migliorare la circolazione dell'aria.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Bianco
  • Stile: IR1311-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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