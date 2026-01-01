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Maglia con zip a 1/4 Nike Air – Ragazzo/a - Nero/Volt

Nike Air

Maglia con zip a 1/4 – Ragazzo/a

CHF 70

Una classica maglia con zip a 1/4 arricchita del classico DNA Nike. Il profilo a contrasto corre lungo le maniche fino alla parte alta del colletto per un tocco deciso, mentre il fit ampio sul corpo offre tantissime opzioni per creare un outfit a strati. Inoltre, è estremamente confortevole. Ovvio.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Volt
  • Stile: IO1872-010
  • Paese/regione di origine: India

Nike Air

CHF 70

Una classica maglia con zip a 1/4 arricchita del classico DNA Nike. Il profilo a contrasto corre lungo le maniche fino alla parte alta del colletto per un tocco deciso, mentre il fit ampio sul corpo offre tantissime opzioni per creare un outfit a strati. Inoltre, è estremamente confortevole. Ovvio.

Vantaggi

  • Con il nostro fleece spazzolato di peso medio ti sembrerà di avere addosso la tua coperta preferita. Ultramorbido e confortevole, con un fit leggermente strutturato, è uno strato perfetto da indossare al coperto o all'aperto.
  • La tasca a marsupio permette di tenere al sicuro e a portata di mano gli oggetti che usi ogni giorno.

Dettagli prodotto

  • Tasche con zip
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Volt
  • Stile: IO1872-010
  • Paese/regione di origine: India

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 130 cm; taglia indossata: S
    • Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
    • Fit ampio: ampio e confortevole
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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