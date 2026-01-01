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Maglia con cappuccio Jordan Sport Crossover in fleece – Uomo - Nero

Materiali riciclati

Jordan Sport Crossover

Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo

CHF 85
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Dall'allenamento ai momenti di relax con gli amici, hai bisogno di una felpa con cappuccio perfetta in qualsiasi situazione. Liscio sulla parte esterna con piccoli occhielli non spazzolati all'interno, questo strato in French Terry è dotato della nostra tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca in tutte le tue attività.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IM7764-010
  • Paese/regione di origine: Pakistan

Jordan Sport Crossover

CHF 85

Dall'allenamento ai momenti di relax con gli amici, hai bisogno di una felpa con cappuccio perfetta in qualsiasi situazione. Liscio sulla parte esterna con piccoli occhielli non spazzolati all'interno, questo strato in French Terry è dotato della nostra tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca in tutte le tue attività.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 70% cotone/30% poliestere; costine: 97% cotone/3% spandex; fodera cappuccio: 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IM7764-010
  • Paese/regione di origine: Pakistan

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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