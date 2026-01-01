Maglia a girocollo Nike Football Chelsea FC Club – Uomo

immagine 1 di 6
Chelsea FC Club
Maglia a girocollo Nike Football – Uomo
CHF 75
Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
- Stile: II3426-453
- Paese/regione di origine: Cambogia
Chelsea FC Club
CHF 75
Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
- Stile: II3426-453
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Club prima di tutti.
Chelsea FC Club
CHF 75