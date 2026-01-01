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Maglia a girocollo Nike Football Chelsea FC Club – Uomo - Pitch Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Maglia a girocollo Nike Football – Uomo

CHF 75
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3426-453
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Chelsea FC Club

CHF 75

Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3426-453
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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