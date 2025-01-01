Kit per costruire le tue sneakers Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set con minifigura esclusiva

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Trucchi e mattoncini? Scatena il caos! Metti in mostra i tuoi trickshot più selvaggi (e il drip Nike) con l'assist di una Nike Dunk fuori dal comune. Questo set Collezione Nike x LEGO® ti offre un accesso completo per esplorare tutte le angolazioni per arrivare a canestro con la tua minifigura LEGO®, oppure lascia che sia Nike Dunk a lanciarla a segno. Costruiscila a modo tuo, per uno spettacolo di gioco epico.