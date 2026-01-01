Giacca Phantazama ACG – Ragazzo/a

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Questa giacca con cappuccio offre una protezione leggera e impermeabile per le giornate umide. Realizzata in tessuto tecnico resistente e morbido al tatto, è dotata di tasche con zip per custodire al sicuro chiavi, contanti o smartphone. In più, il design packable ti permette di ripiegarla e portarla sempre con te col minimo ingombro.