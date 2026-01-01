Giacca Phantazama ACG – Ragazzo/a

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Giacca Phantazama – Ragazzo/a
Questa giacca con cappuccio offre una protezione leggera e impermeabile per le giornate umide. Realizzata in tessuto tecnico resistente e morbido al tatto, è dotata di tasche con zip per custodire al sicuro chiavi, contanti o smartphone. In più, il design packable ti permette di ripiegarla e portarla sempre con te col minimo ingombro.
- Colore mostrato in foto: Tattoo
- Stile: IZ7617-502
- Paese/regione di origine: Stati Uniti
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Questa giacca con cappuccio offre una protezione leggera e impermeabile per le giornate umide. Realizzata in tessuto tecnico resistente e morbido al tatto, è dotata di tasche con zip per custodire al sicuro chiavi, contanti o smartphone. In più, il design packable ti permette di ripiegarla e portarla sempre con te col minimo ingombro.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere riciclato
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Tattoo
- Stile: IZ7617-502
- Paese/regione di origine: Stati Uniti
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 157 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 138 cm; taglia indossata: M
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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