Giacca in tessuto UV Nike Football Chelsea FC Windrunner – Donna

Materiali riciclati
Chelsea FC Windrunner
Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna
Ispirate alle nostre radici, le linee del design di questa giacca Chelsea FC spaziosa si ispirano alla Windrunner originale. La finitura idrorepellente e la tecnologia UV integrate nel tessuto rendono questo capo sempre perfetto, con la pioggia o con il sole.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stile: II3434-452
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chelsea FC Windrunner
Ispirate alle nostre radici, le linee del design di questa giacca Chelsea FC spaziosa si ispirano alla Windrunner originale. La finitura idrorepellente e la tecnologia UV integrate nel tessuto rendono questo capo sempre perfetto, con la pioggia o con il sole.
Vantaggi
- Oltre a tenere le mani al caldo, le tasche consentono di riporre il telefono e le chiavi.
- La fodera in jersey traspirante sulla parte superiore del corpo e sulle braccia offre una sensazione di morbidezza e comfort.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 75% poliestere/13% cotone/12% rayon. Fodera inserti: 100% poliestere.
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stile: II3434-452
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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