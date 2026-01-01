Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

Materiali riciclati
Boston Celtics Courtside
Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Nike NBA Club – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover/Clover
- Stile: HV9690-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Boston Celtics Courtside
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.
Vantaggi
- Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
- Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.
Dettagli prodotto
- Felpa con cappuccio e laccetto
- Zip a tutta lunghezza
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere. Fodera cappuccio: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover/Clover
- Stile: HV9690-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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