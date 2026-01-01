Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football Chelsea FC – Ragazzo/a

Chelsea FC
Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Il freddo non dovrebbe mai impedirti di fare il tifo per la tua squadra del cuore. Questa giacca unisce una morbida fodera in fleece e un'imbottitura sintetica per avvolgerti nel calore senza ingombrare. I dettagli del Chelsea FC sul davanti e sul retro mostrano tutta la tua passione.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bright Blue
- Stile: IQ7122-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chelsea FC
Il freddo non dovrebbe mai impedirti di fare il tifo per la tua squadra del cuore. Questa giacca unisce una morbida fodera in fleece e un'imbottitura sintetica per avvolgerti nel calore senza ingombrare. I dettagli del Chelsea FC sul davanti e sul retro mostrano tutta la tua passione.
Dettagli prodotto
- Tasche anteriori
- Targhetta in tessuto all'interno
- Corpo/fodera/imbottitura: 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bright Blue
- Stile: IQ7122-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 145 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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