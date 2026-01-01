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Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football Chelsea FC – Ragazzo/a - Nero/Nero/Bright Blue

Chelsea FC

Giacca con imbottitura sintetica e cappuccio Nike Football – Ragazzo/a

CHF 110
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Il freddo non dovrebbe mai impedirti di fare il tifo per la tua squadra del cuore. Questa giacca unisce una morbida fodera in fleece e un'imbottitura sintetica per avvolgerti nel calore senza ingombrare. I dettagli del Chelsea FC sul davanti e sul retro mostrano tutta la tua passione.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bright Blue
  • Stile: IQ7122-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chelsea FC

CHF 110

Il freddo non dovrebbe mai impedirti di fare il tifo per la tua squadra del cuore. Questa giacca unisce una morbida fodera in fleece e un'imbottitura sintetica per avvolgerti nel calore senza ingombrare. I dettagli del Chelsea FC sul davanti e sul retro mostrano tutta la tua passione.

Dettagli prodotto

  • Tasche anteriori
  • Targhetta in tessuto all'interno
  • Corpo/fodera/imbottitura: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bright Blue
  • Stile: IQ7122-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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