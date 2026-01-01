Giacca Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP – Uomo

Materiali riciclati
Chicago Bulls Statement Edition
Giacca Jordan NBA MVP – Uomo
Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa giacca Statement Edition MVP.
- Colore mostrato in foto: Antracite
- Stile: IB0022-060
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chicago Bulls Statement Edition
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa giacca Statement Edition MVP.
Dettagli prodotto
- Corpo: 100% nylon. Fodera interna: 100% poliestere. Interno maniche: 100% nylon.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Antracite
- Stile: IB0022-060
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Chicago Bulls Statement Edition prima di tutti.
Chicago Bulls Statement Edition